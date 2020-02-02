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02.02.2020 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
2 февраля на чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде прошла гонка преследования у юниоров. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский лидировал всю гонку, но на последнем огневом рубеже один раз промахнулся и занял четвертое место.
Чемпионат мира среди юниоров
Ленцерхайде, Швейцария
Юниоры
Гонка преследования
Старт-лист
1. Данило Ритмюллер (Германия) (3)
2. Карим Халили (Россия) (5) +0.6
3. Алекс Цисар (Словения) (1) +1.2
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) (0+0+1+1) +7.1
25. Илья Авсеенко (Беларусь) (1+0+1+0) +2:21.2
43. Кирилл Тюрин (Беларусь) (2+1+1+1) +4:16.6
48. Александр Мацкевич (Беларусь) (0+0+3+2) +5:03.9
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