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02.02.2020 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

2 февраля на чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде прошла гонка преследования у юниоров. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский лидировал всю гонку, но на последнем огневом рубеже один раз промахнулся и занял четвертое место.

Чемпионат мира среди юниоров

Ленцерхайде, Швейцария

Юниоры

Гонка преследования

Старт-лист

1. Данило Ритмюллер (Германия) (3)

2. Карим Халили (Россия) (5) +0.6

3. Алекс Цисар (Словения) (1) +1.2

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) (0+0+1+1) +7.1

25. Илья Авсеенко (Беларусь) (1+0+1+0) +2:21.2

43. Кирилл Тюрин (Беларусь) (2+1+1+1) +4:16.6

48. Александр Мацкевич (Беларусь) (0+0+3+2) +5:03.9

Белорус героически выиграл бронзу юниорского ЧМ: на лежке застрял патрон, финишировал с одной палкой и обнял маму

 
 
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2 февраля на чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде прошла гонка преследования у юниоров.
 
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