Лукашенко о «сахарном деле»: «Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей, кто там был не знаю — Криштапович?»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страты. Напомним, среди задержанных директора генеральных спонсоров «Слуцка» Николай Прудник и «Городеи» Михаил Криштапович.

«Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Можно было по цене продать, договориться по цене и продать на рынке сахар. Нет, создали этот торговый дом. Поставили туда своих руководителей. С этих заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов.

Но что меня больше всего возмутило… Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара, по какой-то удвоенной, увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?

Я в детали не вникаю — там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей, кто там был не знаю — Криштапович? Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить в Минске и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», — цитирует Лукашенко Tut.by со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Напомним, 24 января самолет «Белавиа», летевший по маршруту Минск — Мюнхен, развернули на подлете к Вроцлаву и посадили в Гродно. Как рассказали пассажиры, с борта сняли от 6 до 8 человек. Позже стало известно , что с самолета сняли директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича.