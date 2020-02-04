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Михаил Захаров: «Подготовка игроков для сборной в «Динамо» очень слабая, если не сказать, что ее вообще нет. И не было никогда»

04.02.2020 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров раскритиковал работу минского «Динамо» в плане подготовки игроков для национальной команды.

- Ваши комментарии к ростеру: почему вызваны именно эти, почему кто-то — по несколько раз за сезон?

– Так больше некого. У нас же только на словах все хорошо. Вот сломался Костицын-старший — я три дня не спал. Тут же ломается Кислый — опять неким заменить. А сломается сейчас, скажем, Стефанович — и кого брать вместо? Подготовка игроков для сборной в «Динамо» очень слабая, если не сказать, что ее вообще нет. И не было никогда. Хотя корень бед — не в минском «Динамо», а во всем нашем хоккее. Динамовцы, может, и взяли бы белорусских игроков посильнее, но их просто нет, – сказал Захаров.

 

 

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров раскритиковал работу минского «Динамо» в плане подготовки игроков для национальной команды.
 
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