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Один из фигурантов «сахарного дела» возглавляет федерацию керлинга Беларуси

11.02.2020 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Одним из фигурантов «сахарного дела» по версии КГБ Беларуси является директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, сообщает «Радио Свобода».

С 2006 года Кириллов выступал за сборную Беларуси по керлингу. Некоторое время играл в команде вместе со своей женой Екатериной. По информации источника, пара уже не живет вместе.

С 2007 года Кириллов возглавил ассоциацию керлинга Беларуси. В 2010 его избрали членом НОК Беларуси.

 
 
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Одним из фигурантов «сахарного дела» по версии КГБ Беларуси является директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, сообщает «Радио Свобода».
 
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