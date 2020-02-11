Один из фигурантов «сахарного дела» возглавляет федерацию керлинга Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Одним из фигурантов «сахарного дела» по версии КГБ Беларуси является директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, сообщает «Радио Свобода».

С 2006 года Кириллов выступал за сборную Беларуси по керлингу. Некоторое время играл в команде вместе со своей женой Екатериной. По информации источника, пара уже не живет вместе.

С 2007 года Кириллов возглавил ассоциацию керлинга Беларуси. В 2010 его избрали членом НОК Беларуси.