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Один из фигурантов «сахарного дела» возглавляет федерацию керлинга Беларуси
11.02.2020 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Одним из фигурантов «сахарного дела» по версии КГБ Беларуси является директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, сообщает
С 2006 года Кириллов выступал за сборную Беларуси по керлингу. Некоторое время играл в команде вместе со своей женой Екатериной. По информации источника, пара уже не живет вместе.
С 2007 года Кириллов возглавил ассоциацию керлинга Беларуси. В 2010 его избрали членом НОК Беларуси.
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Одним из фигурантов «сахарного дела» по версии КГБ Беларуси является директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, сообщает «Радио Свобода».
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