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Александр Логинов: «Видимо, процесс завершения моей карьеры пытаются ускорить. Если всем будет лучше, вскоре надо так и сделать»
22.02.2020 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский биатлонист
После победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце Логинов столкнулся с критикой иностранных спортсменов по поводу его допингового прошлого.
Сегодня в номере Логинова прошли обыски, инициированные итальянской полицией. Причиной стало использование чужой аккредитации тренером Логинова –
«Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать.
Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней», – сказал Логинов.
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Александр Логинов: «Видимо, процесс завершения моей карьеры пытаются ускорить. Если всем будет лучше, вскоре надо так и сделать»
Российский биатлонист Александр Логинов сказал, что задумывается об окончании карьеры из-за нападок в его адрес.
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