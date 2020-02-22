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Александр Логинов: «Видимо, процесс завершения моей карьеры пытаются ускорить. Если всем будет лучше, вскоре надо так и сделать»

22.02.2020 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский биатлонист Александр Логинов сказал, что задумывается об окончании карьеры из-за нападок в его адрес.

После победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце Логинов столкнулся с критикой иностранных спортсменов по поводу его допингового прошлого.

Сегодня в номере Логинова прошли обыски, инициированные итальянской полицией. Причиной стало использование чужой аккредитации тренером Логинова – Александром Касперовичем.

«Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать.

Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней», – сказал Логинов.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Полицейская облава в биатлоне: вломились в номер к Логинову, рылись в вещах, забрали гаджеты

Обыски у Логинова и его тренера Касперовича: как это связали с допингом, при чем тут аккредитация и что будет дальше?

 
 
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Российский биатлонист Александр Логинов сказал, что задумывается об окончании карьеры из-за нападок в его адрес.
 
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