ФК «Городея» представил абонементы на чемпионат-2020

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Теперь их можно приобрести не только в офисе клуба в Городее, но и онлайн с бесплатной доставкой до дома в Городее, Несвиже и Минске.





Онлайн-заказ доступен с 18 февраля по 6 марта: среди первых 20 покупателей абонемента онлайн будет разыгран оригинальный мяч нового сезона «Беларусбанк-высшей лиги» и Евро-2020.

Офлайн-продажа в офисе клуба началась в четверг, 20 февраля, и продлится до первого домашнего матча «Городеи». Первому покупателю в офисе — в подарок клубный шарф. Стоимость, подробности и бонусная программа — на сайте и официальных аккаунтах «Городеи» в соц. сетях.

Ольга МАРЧЕНКО.