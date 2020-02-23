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ФК «Городея» представил абонементы на чемпионат-2020

23.02.2020 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Теперь их  можно приобрести не только в офисе клуба в Городее, но и онлайн с бесплатной доставкой до дома в Городее, Несвиже и Минске.

ФК «Городея» представил абонементы на чемпионат-2020

Онлайн-заказ доступен с 18 февраля по 6 марта: среди первых 20 покупателей абонемента онлайн будет разыгран оригинальный мяч нового сезона «Беларусбанк-высшей лиги» и Евро-2020.
Офлайн-продажа в офисе клуба началась в четверг, 20 февраля, и продлится до первого домашнего матча «Городеи». Первому покупателю в офисе — в подарок клубный шарф. Стоимость, подробности и бонусная программа — на сайте и официальных аккаунтах «Городеи» в соц. сетях.

Ольга МАРЧЕНКО.


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Теги: Минск
 
 
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