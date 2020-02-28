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Ростислав Вергун: «Неужели у кого-то остались сомнения по поводу патриотизма Володи Веремеенко?»

28.02.2020 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Ростислав Вергун не сомневается в преданности игрока национальной команде, за которую Веремеенко не выступал почти 13 лет.

- Веремеенко два матча отыграл исключительно полезно для команды. Хватало сил у ветерана, или приходилось играть через не могу?

– Когда видишь глаза человека, готового сражаться все сорок минут, такого вопроса не возникает. Неужели у кого-то остались сомнения по поводу его патриотизма? Когда Володя садится на скамейку и зрители стоя ему аплодируют, это дорогого стоит. Я очень рад за него, – сказал Вергун.

Напомним, 35-летний Веремеенко сыграл за национальную команду после перерыва в 13 лет.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Ростислав Вергун не сомневается в преданности игрока национальной команде, за которую Веремеенко не выступал почти 13 лет.
 
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