Ростислав Вергун: «Неужели у кого-то остались сомнения по поводу патриотизма Володи Веремеенко?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Ростислав Вергун не сомневается в преданности игрока национальной команде, за которую Веремеенко не выступал почти 13 лет.

- Веремеенко два матча отыграл исключительно полезно для команды. Хватало сил у ветерана, или приходилось играть через не могу?

– Когда видишь глаза человека, готового сражаться все сорок минут, такого вопроса не возникает. Неужели у кого-то остались сомнения по поводу его патриотизма? Когда Володя садится на скамейку и зрители стоя ему аплодируют, это дорогого стоит. Я очень рад за него, – сказал Вергун.

Напомним, 35-летний Веремеенко сыграл за национальную команду после перерыва в 13 лет.