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Месси создал больше всех явных голевых моментов в топ-5 лигах Европы за 5 лет, Ди Мария – 2-й, де Брюйне – 3-й
02.03.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг игроков, создавших наибольшее количество явных голевых моментов за последние пять лет в матчах топ-5 чемпионатов Европы.
Лучшим по этому показателю стал форвард «Барселоны»
Второе место в рейтинге занял полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария (109 явных голевых моментов за 5 лет, один момент за 100 минут), третье – хавбек
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. Лионель Месси (
2. Анхель Ди Мария (
3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 94;
4. Неймар («ПСЖ») – 86;
5. Томас Мюллер (
6. Луис Суарес («Барселона») – 83;
7. Алехандро Гомес («Аталанта») – 81;
8. Димитри Пайет («Марсель») – 76;
9. Рияд Марез («Манчестер Сити») – 66;
10. Филип Костич («Айнтрахт») – 65.
Полностью рейтинг можно посмотреть
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Месси создал больше всех явных голевых моментов в топ-5 лигах Европы за 5 лет, Ди Мария – 2-й, де Брюйне – 3-й
Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг игроков, создавших наибольшее количество явных голевых моментов за последние пять лет в матчах топ-5...
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