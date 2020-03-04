Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в «Раубичах»

Источник материала: Газета Авангард

Белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке на финальном этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА .





Лучшее время показал норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен, который преодолел дистанцию в 10 км за 27 мин. 56,2 сек. На третьей позиции расположился еще один норвежец Эндре Стремсхейм (отставание 34,5 сек.).

Максим Воробей уступил победителю гонки 5,2 сек.

Другие спортсмены сборной Беларуси показали следующие результаты: Виктор Кривко стал 26-м, Егор Казаринов — 38-м.

Всего финишировал 71 спортсмен.

Представительница сборной Беларуси Аделина Сабитова в аналогичной гонке сегодня расположилась на 27-й строке итогового протокола. Победу праздновала шведская спортсменка Элизабет Хегберг.

Продолжится финальный этап Кубка IBU 5 марта спринтом у девушек (11.00) и юношей (14.00). Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).

В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.-0-

Фото Дениса Костюченко