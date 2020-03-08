«Ман Сити» проиграл 7-й матч в АПЛ в сезоне. Это антирекорд Гвардиолы

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» уступил (0:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Для «горожан» это седьмое поражение в текущем сезоне АПЛ. Это худший показатель в карьере .

Ранее он проигрывал максимум 6 матчей в чемпионате за один сезон – с «Сити» в 2016-17 годах.