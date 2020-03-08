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«Ман Сити» проиграл 7-й матч в АПЛ в сезоне. Это антирекорд Гвардиолы

08.03.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Для «горожан» это седьмое поражение в текущем сезоне АПЛ. Это худший показатель в карьере Пепа Гвардиолы.

Ранее он проигрывал максимум 6 матчей в чемпионате за один сезон – с «Сити» в 2016-17 годах.

 

 
 
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«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии.
 
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