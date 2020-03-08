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«Ман Сити» проиграл 7-й матч в АПЛ в сезоне. Это антирекорд Гвардиолы
08.03.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Для «горожан» это седьмое поражение в текущем сезоне АПЛ. Это худший показатель в карьере
Ранее он проигрывал максимум 6 матчей в чемпионате за один сезон – с «Сити» в 2016-17 годах.
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«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии.
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