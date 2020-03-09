«Ювентус» победил «Интер» (2:0) и вернулся на 1-е место в Серии А

Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» победил «Интер» (2:0) в дерби Италии в 26-м туре Серии А .

Туринцы набрали 63 очка и вернулись на первое место в таблице, обойдя «Лацио» (62 балла). «Интер» с 54 очками остался на 3-й позиции, у миланцев есть матч в запасе.





Игра должна была пройти 1 марта, однако сперва ее перенесли на 13 мая из-за коронавируса, а затем вернули на март.