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«Ювентус» победил «Интер» (2:0) и вернулся на 1-е место в Серии А

09.03.2020 01:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» победил «Интер» (2:0) в дерби Италии в 26-м туре Серии А.

Туринцы набрали 63 очка и вернулись на первое место в таблице, обойдя «Лацио» (62 балла). «Интер» с 54 очками остался на 3-й позиции, у миланцев есть матч в запасе.


Игра должна была пройти 1 марта, однако сперва ее перенесли на 13 мая из-за коронавируса, а затем вернули на март.

Ювентус – Интер 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
8 марта, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 54 Рэмзи, 2:0 – 67 Дибала.
ЮвентусШченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро (Де Шильо, 77), Рэмзи, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 59), Игуаин (Бернардески, 80), Роналду.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Гальярдини, 74), Весино, Брозович, Барелла (Эриксен, 59), Янг, Лукаку (Санчес, 77), Мартинес.
Предупреждения:
Шкриньяр (63), Весино (71), Брозович (79), Роналду (87).
Удаление:
Паделли (79).
 

 
 
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«Ювентус» победил «Интер» (2:0) в дерби Италии в 26-м туре Серии А.
 
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