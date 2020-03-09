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«Ювентус» победил «Интер» (2:0) и вернулся на 1-е место в Серии А
09.03.2020 01:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Туринцы набрали 63 очка и вернулись на первое место в таблице, обойдя «Лацио» (62 балла). «Интер» с 54 очками остался на 3-й позиции, у миланцев есть матч в запасе.
Игра должна была пройти 1 марта, однако сперва ее
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«Ювентус» победил «Интер» (2:0) в дерби Италии в 26-м туре Серии А.
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