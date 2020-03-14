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Рауль Алонсо: «БГК движется в правильном направлении. Хотя некоторым критикам мои слова показались смешными»
14.03.2020 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БГК имени Мешкова Рауль
– Самый позитивный момент в сезоне?
– Какой-то один не назову. Но есть ощущение, что мы движемся вперед. С начала года проиграли всего дважды. Да, были сложные ситуации, но команда хорошо с ними справилась, за что я очень благодарен всем ребятам. БГК каждый год ставит большие задачи, и я доволен развитием игроков.
– Кто из летних приобретений порадовал больше других?
– Хороший пример для всех – Вайлупов. Он сделал большой шаг вперед. Вышел на новый уровень, вырос в том числе в тактическом плане. Это очень профессиональный и преданный гандболу игрок.
Можно также назвать
Заметно прибавил и 20-летний вратарь Илья Усик, который является воспитанником брестского гандбола. Мы движемся в правильном направлении. Хотя, когда я это сказал несколько недель назад, некоторым критикам мои слова показались смешными. Но ведь результаты в последнее время хороши, – сказал
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Рауль Алонсо: «БГК движется в правильном направлении. Хотя некоторым критикам мои слова показались смешными»
Главный тренер БГК имени Мешкова Рауль Алонсо выразил мнение, что команда под его руководством прибавляла в ходе сезона.
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