Рауль Алонсо: «БГК движется в правильном направлении. Хотя некоторым критикам мои слова показались смешными»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БГК имени Мешкова Рауль Алонсо выразил мнение, что команда под его руководством прибавляла в ходе сезона.

– Самый позитивный момент в сезоне?

– Какой-то один не назову. Но есть ощущение, что мы движемся вперед. С начала года проиграли всего дважды. Да, были сложные ситуации, но команда хорошо с ними справилась, за что я очень благодарен всем ребятам. БГК каждый год ставит большие задачи, и я доволен развитием игроков.

– Кто из летних приобретений порадовал больше других?

– Хороший пример для всех – Вайлупов. Он сделал большой шаг вперед. Вышел на новый уровень, вырос в том числе в тактическом плане. Это очень профессиональный и преданный гандболу игрок.

Можно также назвать Панича и Малуса – эти ребята способны взять игру на себя. Панич вообще весь сезон закрывал позицию правого полусреднего фактически в одиночку и показывал очень высокий уровень, это невероятно! А Яка становится все более и более значимым плеймейкером для команды, хотя еще молод.

Заметно прибавил и 20-летний вратарь Илья Усик, который является воспитанником брестского гандбола. Мы движемся в правильном направлении. Хотя, когда я это сказал несколько недель назад, некоторым критикам мои слова показались смешными. Но ведь результаты в последнее время хороши, – сказал Алонсо .

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