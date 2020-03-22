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Менеджер Хабиба о месте боя с Фергюсоном: «Есть четыре-пять стран в разработке»

22.03.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что промоушен работает над поиском лучшего места для организации поединка с Тони Фергюсоном.

«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», – заявил Магомедов.

 
 
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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что промоушен работает над поиском лучшего места для организации поединка...
 
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