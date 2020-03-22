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Менеджер Хабиба о месте боя с Фергюсоном: «Есть четыре-пять стран в разработке»
22.03.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе
«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», – заявил Магомедов.
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