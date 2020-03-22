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Юрий Файков: «Надо забивать, реализовывать свои моменты и не заниматься ерундой, как некоторые хоккеисты»

22.03.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал шестой матч против «Немана» (1:2 ОТ).

- В чем-то уступили сегодня «Неману»?

– Да ни в чем мы не уступили. Просто надо забивать, реализовывать свои моменты и не заниматься ерундой, как некоторые хоккеисты.

- Что сегодня конкретно не удавалось?

– В принципе, не удавалось реализовать те моменты, которые были. У нас было столько большинства. И один гол забили. Это очень мало.

- Качеством в большинстве вы довольны, только моменты не реализованы?

– Да, моментов было предостаточно. Надо было забивать. Сегодня у Саши Жидких только три стопроцентных момента. У него 1001 игра в карьере…Ну на 1002-ю его прорвет, и все.

- И вратарь соперника сегодня сыграл хорошо?

– Да, были моменты, когда он вытащил из пустых ворот.

- Первые два периода вы не удалялись, а затем последовали удаления. Как объясните?

– Я не знаю. У них спросите.

- Юрий Александрович, столь же напряженный матч в своей предыдущей карьере припомните?

– Да много было всего. Сейчас я не хочу вдаваться в это все.

- Что все-таки говорили команде перед овертаймом, как нужно сдержать большинство противника?

– Там говори не говори. Есть люди, которые не понимают ответственности происходящего на льду. Все, спасибо, – сказал Файков.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» прокомментировал шестой матч против «Немана» (1:2 ОТ).
 
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