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Юрий Файков: «Надо забивать, реализовывать свои моменты и не заниматься ерундой, как некоторые хоккеисты»
22.03.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» прокомментировал шестой матч против «Немана» (1:2 ОТ).
- В чем-то уступили сегодня «Неману»?
– Да ни в чем мы не уступили. Просто надо забивать, реализовывать свои моменты и не заниматься ерундой, как некоторые хоккеисты.
- Что сегодня конкретно не удавалось?
– В принципе, не удавалось реализовать те моменты, которые были. У нас было столько большинства. И один гол забили. Это очень мало.
- Качеством в большинстве вы довольны, только моменты не реализованы?
– Да, моментов было предостаточно. Надо было забивать. Сегодня у Саши Жидких только три стопроцентных момента. У него 1001 игра в карьере…Ну на 1002-ю его прорвет, и все.
- И вратарь соперника сегодня сыграл хорошо?
– Да, были моменты, когда он вытащил из пустых ворот.
- Первые два периода вы не удалялись, а затем последовали удаления. Как объясните?
– Я не знаю. У них спросите.
- Юрий Александрович, столь же напряженный матч в своей предыдущей карьере припомните?
– Да много было всего. Сейчас я не хочу вдаваться в это все.
- Что все-таки говорили команде перед овертаймом, как нужно сдержать большинство противника?
– Там говори не говори. Есть люди, которые не понимают ответственности происходящего на льду. Все, спасибо, – сказал Файков.
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Юрий Файков: «Надо забивать, реализовывать свои моменты и не заниматься ерундой, как некоторые хоккеисты»
Главный тренер «Шахтера» прокомментировал шестой матч против «Немана» (1:2 ОТ).
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