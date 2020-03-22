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Мартинович о четырех пенальти в ворота «Славии»: «Плохая игра в обороне, судья был очень строг»

22.03.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович прокомментировал результат матча против «Минска» (1:3).

– Старт чемпионата, которого мы ждали, к которому готовились. Конечно ожидали, что он выйдет для нас не таким в плане результата в первом туре! Благодарим работников стадиона, которые сделали все для того, чтобы поле было хорошее, но все же оно было не лучшего качества, что в условиях погоды сказалось на результате и на игре.

- Что вы думаете про судейство?

– После хорошего первого тайма, второй был для нас не самым удачным. Плохая игра в обороне, судья был очень строг. Будем делать выводы и работать. К сожалению, много карточек получили игроки и нас не обошли травмы, а впереди еще весь сезон.

- Будут ли играть игроки БАТЭ в следующем матче?

– Нет, не будут.

- Сегодня было много болельщиков «Славии» на трибунах, приятно ли вам было их видеть и показывает ли это, что болельщики Мозыря соскучились по футболу?

– Да, очень приятно! Хотелось бы извиниться перед болельщиками за результат, за второй тайм. Первый тайм команда играла, создавала моменты. Поддержка ощущалась еще до игры. Видно, что болельщики соскучились по футболу. Надеюсь, сегодняшний результат никак не повлияет на людей и мы при помощи нашего болельщика постараемся добиться хороших результатов в следующей игре с БАТЭ и в будущих играх! — сказал Мартинович.

Пять пенальти (забили три) за один матч! Герой дня в белфутболе – снова не игрок

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович прокомментировал результат матча против «Минска» (1:3).
 
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