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Председатель Брестского горисполкома: «Боюсь, что сформируется антагонизм между болельщиками «Динамо» и «Руха», и будет война, как у «Спартака» и ЦСКА»

19.04.2020 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал, какую из местных комананд поддерживает.

«Есть «Динамо», есть «Рух». Команды разные по своей ментальности и амбициям. Есть любимое дитя Зайцева, есть, как будто, не любимое дитя Зайцева. Есть болельщики «Динамо», а есть формирующаяся группа болельщиков «Руха».

Чем больше будет таких команд в городе, тем лучше. Я буду ходить и на «Динамо-Брест», и на «Рух». Мне нравится сама эта кухня. Больше всего я боюсь, что сформируется антагонизм между болельщиками двух клубов, и будет такая война, как в Москве между болельщиками «Спартака» и ЦСКА. Если будет заложена инфологема, что ты будешь полноценным болельщиком только тогда, когда набьешь морду вот этому болельщику. Это будет провал. Это ни в коем случае нельзя допускать. Должно быть нормальное соперничество, кто круче, как болельщик», – сказал Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал, какую из местных комананд поддерживает.
 
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