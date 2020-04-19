Артем Сороко: «Брест ничего сверхъестественного не показал»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Витебска» Артем Сороко прокомментировал результат матча матча 5-го тура чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (1:0).

– Когда такие игры, против серьезных соперников, то и мотивировать не нужно, уже выходишь на поле с мыслями, что ты должен сегодня показать себя на все сто. Вся команда сыграла хорошо и уверенно, единственное, что у нас хромает, так это реализация.

Если вспоминать первый и второй тайм, то у нас были отличные моменты, в которых мы могли забивать, но немножко не хватило. Брест ничего сверхъестественного сегодня не показал. Да, Брест хорошая команда, с хорошими футболистами, но, как показала сегодня игра, непобедимых не бывает, – сказал Сороко.