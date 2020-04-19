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WHL. Усов признан лучшим новичком «Принс-Альберта» в сезоне

19.04.2020 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Илья Усов признан лучшим новичком «Принс-Альберта» в сезоне.

– Я бы хотел поблагодарить «Принс-Альберт» за свой дебютный сезон в WHL! Моих партнеров, тренеров, семью и болельщиков команды! За прошедший год Принс-Альберт стал моим домом. Сезон закончился раньше, чем мы ожидали, но здоровье людей важнее. Для меня большая гордость – надевать джерси «Райдерс», и я с нетерпением жду, когда вернусь в расположение команды в следующем сезоне, – отметил Усов.

В своем дебютном сезоне в WHL Усов сыграл в 58 матчах и набрал 52 (22+30) очка.

 
 
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Белорусский нападающий Илья Усов признан лучшим новичком «Принс-Альберта» в сезоне.
 
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