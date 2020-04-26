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Исаев о газоне в кадре матча «Химик» – «Крумкачы»: «Эти трансляции нужно не продавать, а запрещать. Позорище»

26.04.2020 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев, который увидел состояние поля в матче первой лиги чемпионата Беларуси «Химик» – «Крумкачы», призвал АБФФ заниматься состояниями стадионов.

«Базанов про эту лигу говорил? О том, что есть желающие покупать трансляции. Поддерживать такой чемпионат могут только букмекеры, которым ##### [все равно], что покупать и продавать и только пока мировая футбольная пандемия. Эти трансляции нужно не продавать, а запрещать. Позорище. Займитесь реальными, первоочередными задачами, приведите в порядок поля во всех лигах! Не запрещать нужно играть на искусственных полях, а помогать сотрудничеством и доступными технологиями для строительства и эксплуатирования натуральных полей», – написал Исаев в своем фэйсбуке.

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Исаев о газоне в кадре матча «Химик» – «Крумкачы»: «Эти трансляции нужно не продавать, а запрещать. Позорище»

Фото: фэйсбук Валерия Исаева.

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Футбольный агент Валерий Исаев, который увидел состояние поля в матче первой лиги чемпионата Беларуси «Химик» – «Крумкачы», призвал АБФФ заниматься состояниями...
 
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