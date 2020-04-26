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Исаев о газоне в кадре матча «Химик» – «Крумкачы»: «Эти трансляции нужно не продавать, а запрещать. Позорище»
26.04.2020 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент Валерий Исаев, который увидел состояние поля в матче первой лиги чемпионата Беларуси «Химик» – «Крумкачы», призвал
«Базанов про эту лигу
Фото: фэйсбук
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Исаев о газоне в кадре матча «Химик» – «Крумкачы»: «Эти трансляции нужно не продавать, а запрещать. Позорище»
Футбольный агент Валерий Исаев, который увидел состояние поля в матче первой лиги чемпионата Беларуси «Химик» – «Крумкачы», призвал АБФФ заниматься состояниями...
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