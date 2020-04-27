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Спортсмены на изоляции

Возобновление спортивной жизни

Спорт от белорусских чемпионов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как живут и тренируются белорусские спортсмены во время пандемии Спортивный мир ждет своего возобновления. Ожидается, что первым из спячки выйдет футбол. Бундеслига готова начать играть уже 9 мая с разрешения властей. Остальным...

Спортивный мир ждет своего возобновления. Ожидается, что первым из спячки выйдет футбол. Бундеслига готова начать играть уже 9 мая с разрешения властей. Остальным видам приходится только надеяться на скорый старт борьбы. К слову, наши атлеты время проводят с пользой на тренировочных базах. Процесс подготовки не нарушен. Комплекс "Стайки" закрыт для посещения посторонним. Однакопридумала, как легально проникнуть на базу и узнать, как живут там наши чемпионы и победители.Больше 82 гектаров занимает комплекс "Стайки". Это крупнейшая спортивная база страны по подготовке национальных команд к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм. Здесь могут работать представители более 20 видов спорта. Но сейчас все атлеты находятся на изоляции. Доступа к ним нет. В такой ситуации выход только один - попросить спортсменов стать нашими собственными корреспондентами.Греко-римская и вольная борьба, прыжки на батуте, самбо, тяжелая и легкая атлетика, бокс и карате. Итого 255 спортсменов. Сейчас база загружена ровно на 50 %. Тренировочный процесс построен так, чтобы максимальное количество времени атлеты проводили на улице.В одной комнате живут максимум два человека. Для каждой сборной - отдельный блок или вообще гостиница. Так пути команд пересекаются намного реже.В комплексе пропускной режим. Постоянно дежурят врачи. Кстати, в "Стайках" не было даже сезонного ОРВИ. Нет контактов у спортсменов и с представителями администрации. По такому принципу работают все базы страны.То, что Беларусь делает сейчас, другие пока только планируют. Министерство спорта России разработало проект плана по возобновлению центральной подготовки своих атлетов после изоляции.Каждый новый день в условиях самоизоляции вызывает тревогу у спортсменов, тренеров, всех, кто обеспечивает спортивную подготовку. Причины очевидны. Сегодня, когда отменены все соревнования как в стране, так и за рубежом, когда закрыты тренировочные базы и спортивные залы, поддерживать спортивную форму невероятно сложно. Это - наша общая боль.Интересно, что без тренировок и соревнований спортсмены начинают страдать депрессией. Исследование провел Международный союз футболистов. FIFPro опросил больше полутора тысячи игроков из 16 стран после приостановки большинства лиг.Страдают от изоляции и отмены игр не только футболисты. Так жена хоккеиста сборной Беларуси Ника Бэйлена опубликовала в "Инстаграме" видео и подписала его: "Он сошел с ума!".Наши атлеты остаются позитивными. И мотивируют других не только регалиями, но собственным примером. Через соцсети показывают, как можно тренироваться дома, чтобы оставаться в форме. Конькобежцы, баскетболисты, легкоатлеты, хоккеисты, волейболистки.