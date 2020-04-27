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Как живут и тренируются белорусские спортсмены во время пандемии
27.04.2020 21:46 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСпортивный мир ждет своего возобновления. Ожидается, что первым из спячки выйдет футбол. Бундеслига готова начать играть уже 9 мая с разрешения властей. Остальным видам приходится только надеяться на скорый старт борьбы. К слову, наши атлеты время проводят с пользой на тренировочных базах. Процесс подготовки не нарушен. Комплекс "Стайки" закрыт для посещения посторонним. Однако Кристина Камыш придумала, как легально проникнуть на базу и узнать, как живут там наши чемпионы и победители.
Спортсмены на изоляцииБольше 82 гектаров занимает комплекс "Стайки". Это крупнейшая спортивная база страны по подготовке национальных команд к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм. Здесь могут работать представители более 20 видов спорта. Но сейчас все атлеты находятся на изоляции. Доступа к ним нет. В такой ситуации выход только один - попросить спортсменов стать нашими собственными корреспондентами.
Греко-римская и вольная борьба, прыжки на батуте, самбо, тяжелая и легкая атлетика, бокс и карате. Итого 255 спортсменов. Сейчас база загружена ровно на 50 %. Тренировочный процесс построен так, чтобы максимальное количество времени атлеты проводили на улице.
Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: "Спокойно работаем в обычном режиме. Не форсируем. Бегаем, играем в футбол. На улице созданы условия, чтобы заниматься ОФП. Все отлично и ребята довольны".
В одной комнате живут максимум два человека. Для каждой сборной - отдельный блок или вообще гостиница. Так пути команд пересекаются намного реже.
Астерия Лимай, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров в женской эстафете 4х400 М: "Кормят нас тут отлично! По времени мы питаемся все виды спорта в свое время. И еще у нас разные залы. То есть наше время завтрака в 8:00. У кого-то в 8:30. Дальше в 9:00, 9:30 и так далее".
В комплексе пропускной режим. Постоянно дежурят врачи. Кстати, в "Стайках" не было даже сезонного ОРВИ. Нет контактов у спортсменов и с представителями администрации. По такому принципу работают все базы страны.
Сергей Ковальчук, Министр спорта и туризма Беларуси: "Уже заявили, что будут возобновлять все чемпионаты по футболу. Правда, без зрителей на начальном этапе. Но уже все видят прекрасно, что в изоляции спортсмен, если он не тренируется, то для него это может оказаться плачевно. Потому что месяц, условно, без тренировки может потом год потребуется для восстановления".
Возобновление спортивной жизниТо, что Беларусь делает сейчас, другие пока только планируют. Министерство спорта России разработало проект плана по возобновлению центральной подготовки своих атлетов после изоляции.
Каждый новый день в условиях самоизоляции вызывает тревогу у спортсменов, тренеров, всех, кто обеспечивает спортивную подготовку. Причины очевидны. Сегодня, когда отменены все соревнования как в стране, так и за рубежом, когда закрыты тренировочные базы и спортивные залы, поддерживать спортивную форму невероятно сложно. Это - наша общая боль.
Интересно, что без тренировок и соревнований спортсмены начинают страдать депрессией. Исследование провел Международный союз футболистов. FIFPro опросил больше полутора тысячи игроков из 16 стран после приостановки большинства лиг.
Винсент Гуттебардж, медицинский руководитель FIFPro: "Молодые футболисты неожиданно сталкиваются с такой непривычной самоизоляцией, приостановкой трудовой деятельности и неуверенностью в будущем. Некоторые не могут сами справиться с этими факторами, поэтому мы призываем их обращаться к соответствующему специалисту по психическому здоровью, если рядом нет родного или близкого человека, которому они доверяют".
Страдают от изоляции и отмены игр не только футболисты. Так жена хоккеиста сборной Беларуси Ника Бэйлена опубликовала в "Инстаграме" видео и подписала его: "Он сошел с ума!".
Алена Омелюсик, чемпионка мира по велоспорту: "Я даже ни одной официальной гонки в этом году не проехала. Поэтому да, когда ты вся подводишь себя к пику формы, а на весенней классике у тебя один рейс отменяют, затем второй. Гонки отменяют. Ты такой сначала вроде бы держишься форме, в кондиции. А тут все оборвалось. Чувствуешь плохо. Это не мы одни такие, это у всех так. Спорт - это классно и круто. Но самое главное - это здоровье людей. Поэтому мы можем потерпеть немножко".
Спорт от белорусских чемпионовНаши атлеты остаются позитивными. И мотивируют других не только регалиями, но собственным примером. Через соцсети показывают, как можно тренироваться дома, чтобы оставаться в форме. Конькобежцы, баскетболисты, легкоатлеты, хоккеисты, волейболистки.
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Спортивный мир ждет своего возобновления. Ожидается, что первым из спячки выйдет футбол. Бундеслига готова начать играть уже 9 мая с разрешения властей. Остальным...
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