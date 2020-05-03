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Виталий Павлов: «Звонят россияне и уже интересуются футболистами. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить»
03.05.2020 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– У нас каждый год по два-три человека уходит на повышение. Если мы бы имели возможность в финансовом плане сохранять команду каждый год, то у меня бы, наверное, команда в пятерке точно была бы.
Но вот эти моменты. Вы ведь видите, что даже команды хорошего уровня и в финансовом плане и то у них не получается зацепиться.
Не скажу, что легко. Стараюсь, учитывая эти все моменты, создать в коллективе здоровую обстановку, чтобы ребятам было приятно работать, чтобы они шли на тренировку всегда с желанием. Подбираю людей с определенным характером, харизмой, то есть чтобы у нас была семья.
- Есть подозрение, что и из этого состава кого-то заберут
– Я думаю, что да. Это уже читается. Звонят россияне и уже интересуются. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить. Это уже от ребят все зависит, -сказал Павлов в эфире
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Виталий Павлов: «Звонят россияне и уже интересуются футболистами. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить»
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов сообщил, что его подопечными интересуются российские клубы.
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