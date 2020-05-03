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Виталий Павлов: «Звонят россияне и уже интересуются футболистами. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить»

03.05.2020 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов сообщил, что его подопечными интересуются российские клубы.

– У нас каждый год по два-три человека уходит на повышение. Если мы бы имели возможность в финансовом плане сохранять команду каждый год, то у меня бы, наверное, команда в пятерке точно была бы.

Но вот эти моменты. Вы ведь видите, что даже команды хорошего уровня и в финансовом плане и то у них не получается зацепиться.

Не скажу, что легко. Стараюсь, учитывая эти все моменты, создать в коллективе здоровую обстановку, чтобы ребятам было приятно работать, чтобы они шли на тренировку всегда с желанием. Подбираю людей с определенным характером, харизмой, то есть чтобы у нас была семья.

- Есть подозрение, что и из этого состава кого-то заберут

– Я думаю, что да. Это уже читается. Звонят россияне и уже интересуются. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить. Это уже от ребят все зависит, -сказал Павлов в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов сообщил, что его подопечными интересуются российские клубы.
 
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