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УЕФА: «Решений по плей-офф Лиги наций и отборочным матчам ЧМ-2022 на данном этапе не принято»

03.05.2020 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Союз европейских футбольных ассоциаций отметил, что пока нет решения по несыгранным мартовским матчам плей-офф Лиги наций, в которых должны были определиться обладатели оставшихся четырех путевок на Евро-2020, и отборочным матчам чемпионата мира-2022.

— Мы изучаем варианты, но никаких решений на данном этапе не принято. В настоящее время другой информации по этим вопросам у нас нет, — ответили в Ньоне.

Напомним, в полуфинале плей-офф Лиги наций Беларусь должна сыграть с Грузией. Изначально матч должен был пройти в марте, однако игры были перенесены сначала на июнь, а затем на неопределенный срок.

 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций отметил, что пока нет решения по несыгранным мартовским матчам плей-офф Лиги наций, в которых должны были определиться...
 
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