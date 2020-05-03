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«Ливерпуль» опережает «Реал» и «МЮ» в борьбе за Кулибали и хочет включить Ловрена в сделку
03.05.2020 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Наполи»
Как информирует Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, фаворитом в борьбе за игрока считается
Также на сенегальца претендуют
В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел 15 матчей в Серии А. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить клуб летом.Как информирует Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, фаворитом в борьбе за игрока считается «Ливерпуль»,...
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