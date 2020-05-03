Если минское «Динамо» выйдет из КХЛ, то белорусские игроки получат в лиге статус легионеров (Allhockey.ru)

Источник материала: Tribuna.com

Журналист allhockey.ru Владислав Уткин заявил, что, если минское «Динамо» выйдет из КХЛ, то белорусские игроки получат в лиге статус легионеров.

«Помимо всем известного политического момента, обуславливающего необходимость лиги в минском «Динамо», существует еще фактор, имеющий большее отношение к спорту. Известно, что сейчас белорусы не являются легионерами в КХЛ. В случае, если лига вдруг решит убрать «зубров» из своего состава, этим игрокам будет автоматически придан статус иностранцев. Представляете, какую головную боль этот шаг может обеспечить генеральным менеджерам клубов? Многим из них придется срочно убирать белорусских игроков из своего состава, которые потом пополнят так список безработных. В текущей ситуации, когда КХЛ и ВХЛ теряют своих участников, делать это нельзя ни в коем случае. На рынке свободных агентов усилится конкуренция, и многие ребята, играющие на неплохом уровне, останутся без работы.

Излишне говорить, каким это станет ударом для сборной Беларуси. В этом сезоне на просторах КХЛ, исключая «Динамо», играло 13 белорусских хоккеистов. Все они составляют костяк национальной команды наших соседей и все, в случае изменения легионерского статуса, могут отказаться от выступления за нее. Несложно прогнозировать в таком случае, что сборная Беларуси надолго попрощается с элитой чемпионата мира и осядет в первом дивизионе, как это на наших глазах произошло с украинцами и казахами», – написал Уткин.