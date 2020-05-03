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«Белшина» – «Динамо» Брест. Болельщику на трибуне стало плохо, медики брестчан оказали помощь
03.05.2020 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во время матча 7-го тура высшей лиги между «Белшиной» и брестским «Динамо» одному из болельщиков на трибуне стадиона в Бобруйске стало плохо, сообщает
Зрителю помогли врачи брестского клуба, вскоре подоспели и дежурные врачи скорой помощи. Болельщики одарили медиков «Динамо» аплодисментами.
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Во время матча 7-го тура высшей лиги между «Белшиной» и брестским «Динамо» одному из болельщиков на трибуне стадиона в Бобруйске стало плохо, сообщает «Прессбол».
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