ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белшина» – «Динамо» Брест. Болельщику на трибуне стало плохо, медики брестчан оказали помощь

03.05.2020 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Во время матча 7-го тура высшей лиги между «Белшиной» и брестским «Динамо» одному из болельщиков на трибуне стадиона в Бобруйске стало плохо, сообщает «Прессбол».

Зрителю помогли врачи брестского клуба, вскоре подоспели и дежурные врачи скорой помощи. Болельщики одарили медиков «Динамо» аплодисментами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время матча 7-го тура высшей лиги между «Белшиной» и брестским «Динамо» одному из болельщиков на трибуне стадиона в Бобруйске стало плохо, сообщает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Если минское «Динамо» выйдет из КХЛ, то белорусские игроки получат в лиге статус легионеров (Allhockey.ru)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика