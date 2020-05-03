Матерацци об удалении Зидана: «Он сказал, что отдаст мне майку после матча. Я ответил, что предпочту его сестру»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал об инциденте с экс-хавбеком сборной Франции Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.

Матерацци спровоцировал Зидана, после чего француз ударил итальянца в грудь головой и был удален в дополнительное время. Италия выиграла турнир (1:1, 5:3 – по пенальти.).

«Удар Зидана? Я не ожидал этого. Мне повезло, что этот эпизод застал меня врасплох, потому что если бы я ожидал чего-то подобного и готовился бы к этому, то, уверен, в итоге удалили бы нас обоих.

Мы несколько раз сталкивались в штрафной. Он забил гол в первом тайме, и тренер [ Марчелло Липпи ] попросил меня опекать его.

После первой нашей стычки я попросил прощения, но он плохо отреагировал.

После нашей третьей стычки я рассердился, а он сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку», – рассказал Матерацци в прямом эфире инстаграма.

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