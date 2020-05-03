Лаптев и Гордейчук забили первые мячи в чемпионате Беларуси-2020

Источник материала: Tribuna.com

В матче 7-го тура брестское «Динамо» на выезде играет с «Белшиной» (3:0, второй тайм).

2-й мяч в ворота «Белшины» забил нападающий брестчан Михаил Гордейчук. Это первый гол Гордейчука в чемпионате в нынешнем сезоне. Ранее нападающий забил в матче Кубка в ворота «Шахтера»

3-й гол в матче на счету форварда Дениса Лаптева. У Лаптева это первый гол в семи матчах сезона с учетом Кубка.

Статистику Гордейчука можно посмотреть здесь , статистика Лапетва – здесь .