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Лаптев и Гордейчук забили первые мячи в чемпионате Беларуси-2020

03.05.2020 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 7-го тура брестское «Динамо» на выезде играет с «Белшиной» (3:0, второй тайм).

2-й мяч в ворота «Белшины» забил нападающий брестчан Михаил Гордейчук. Это первый гол Гордейчука в чемпионате в нынешнем сезоне. Ранее нападающий забил в матче Кубка в ворота «Шахтера»

3-й гол в матче на счету форварда Дениса Лаптева. У Лаптева это первый гол в семи матчах сезона с учетом Кубка.

Статистику Гордейчука можно посмотреть здесь, статистика Лапетва – здесь.

 
 
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В матче 7-го тура брестское «Динамо» на выезде играет с «Белшиной» (3:0, второй тайм).
 
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