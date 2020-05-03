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Лаптев и Гордейчук забили первые мячи в чемпионате Беларуси-2020
03.05.2020 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 7-го тура брестское «Динамо» на выезде играет с «Белшиной» (3:0, второй тайм).
2-й мяч в ворота «Белшины» забил нападающий брестчан Михаил Гордейчук. Это первый гол Гордейчука в чемпионате в нынешнем сезоне. Ранее нападающий забил в матче Кубка в ворота «Шахтера»
3-й гол в матче на счету форварда Дениса Лаптева. У Лаптева это первый гол в семи матчах сезона с учетом Кубка.
Статистику Гордейчука можно посмотреть
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В матче 7-го тура брестское «Динамо» на выезде играет с «Белшиной» (3:0, второй тайм).
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