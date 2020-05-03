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Ведущий «ЯСНАе ТV» Аврамчик: «Футболисты не зарабатывают меньше хоккеистов, но на чемпионатах мира сборная не играет. Поразмышляйте об этом на досуге, с холодным умом, а не пеной у рта»

03.05.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущий «ЯСНАе ТV» и «Хоккейной варки» Дмитрий Аврамчик поделился мнением о соотношении трат в хоккее и футболе.

– Как думаешь, почему вокруг хоккея в белорусском интернете больше негатива, чем вокруг футбола?

– Знаю, что хоккей – триггер для многих людей и отношение к нему предвзятое. Сначала все считают деньги хоккеистов, но давайте откровенно – Овечкин и Кросби тоже играют за деньги. Так они и забивают по 40 шайб за сезон и вообще супер-игроки? Да, но они и зарабатывают десятки миллионов долларов, а не тысячи рублей. Все очень относительно, а любой профессиональный спорт должен оплачиваться.

Знаю, что многие футбольные болельщики, самые незанятые из которых упражняются в комментариях на «Трибуне», уверены, что хоккей чуть ли не «обворовывает» футбол. Но мало кто знает, что бюджеты трех футбольных клубов Беларуси превышают бюджет минского «Динамо» (не в сумме, а у каждого). И если вы хоть сколь-нибудь образованный человек, легко понять, что перелеты и проживание в КХЛ – это больше миллиона долларов, а переезды и проживание в чемпионате Беларуси не идут ни в какое сравнение.

А на что тогда тратятся деньги в футболе, если их больше, чем у «Динамо» в КХЛ? Дальше можете понять, что футболисты, мягко выражаясь, не зарабатывают меньше хоккеистов, но на чемпионатах мира сборная не играет. Поразмышляйте об этом на досуге, с холодным умом, а не пеной у рта. Так что не надо винить во всем хоккей только потому, что вы по-особенному относитесь к тому человеку, который его любит и строил для него хорошую инфраструктуру.

Сейчас хоккеем занимаются сотни детей из самых разных городов по всей стране, так же, как и футболом. Не надо любить одних и ненавидеть других. Футбол – прекрасен. Я люблю футбол. Наверное, это значит, что вы можете полюбить хоккей так же, как я футбол. Вы хотите, чтобы наши команды выигрывали у мадридского «Реала» или «Барселоны»? Но и мы хотим выигрывать у ЦСКА или СКА! Мы похожи. Мы любим спорт – и мировой, и белорусский. Поэтому давайте поддерживать любимую игру и любимые команды, потому что они – наши. А негативным отношением мы наш спорт лучше не сделаем. Позитивным – вполне!» – сказал Аврамчик.

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