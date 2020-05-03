Драгун о том, кому верить в пикировке экс-врача БАТЭ Одинцова и Дулуба: «Одинцову. Стопроцентная правда» 

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун после домашнего матча борисовчан с (3:1) поддержал экс-врача БАТЭ Александра Одинцова в нашумевшей пикировке с экс-рулевым «желто-синих» Олегом Дулубом, передает «Прессбол» .

– Кому верить в заочной полемике и Александра Одинцова?

– Одинцову, конечно. Стопроцентная правда.

– Есть что-то добавить?

– Нет. Я уже устал от этих пикировок, – сказал Драгун.

Напомним, бывший врач БАТЭ Александр Одинцов в интервью Tribuna.com раскритиковал методы работы Олега Дулуба.

Заставлял с травмами работать в общей группе, выбирал слабых соперников, сжег авторитет на штрафе Глебу. Экс-врач БАТЭ – о работе Дулуба

Позже сам тренер решил ответить на критику врача:

Дулуб – о претензиях доктора Одинцова и о том, как работал в БАТЭ: отношения с игроками, штраф Глебу, утечка информации

Андрей Капский: «Дулуб проигнорировал мои требования в своем комментарии к интервью Одинцова и вышел за определенные рамки»