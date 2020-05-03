ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Драгун о том, кому верить в пикировке экс-врача БАТЭ Одинцова и Дулуба: «Одинцову. Стопроцентная правда» 

03.05.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун после домашнего матча борисовчан с «Неманом» (3:1) поддержал экс-врача БАТЭ Александра Одинцова в нашумевшей пикировке с экс-рулевым «желто-синих» Олегом Дулубом, передает «Прессбол».

– Кому верить в заочной полемике Олега Дулуба и Александра Одинцова?

– Одинцову, конечно. Стопроцентная правда.

– Есть что-то добавить?

– Нет. Я уже устал от этих пикировок, – сказал Драгун.

Напомним, бывший врач БАТЭ Александр Одинцов в интервью Tribuna.com раскритиковал методы работы Олега Дулуба.

Заставлял с травмами работать в общей группе, выбирал слабых соперников, сжег авторитет на штрафе Глебу. Экс-врач БАТЭ – о работе Дулуба

Позже сам тренер решил ответить на критику врача:

Дулуб – о претензиях доктора Одинцова и о том, как работал в БАТЭ: отношения с игроками, штраф Глебу, утечка информации

Андрей Капский: «Дулуб проигнорировал мои требования в своем комментарии к интервью Одинцова и вышел за определенные рамки»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун после домашнего матча борисовчан с «Неманом» (3:1) поддержал экс-врача БАТЭ Александра Одинцова в нашумевшей пикировке с...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ведущий «ЯСНАе ТV» Аврамчик: «Футболисты не зарабатывают меньше хоккеистов, но на чемпионатах мира сборная не играет. Поразмышляйте об этом на досуге, с холодным умом, а не пеной у рта»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика