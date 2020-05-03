|
Драгун о том, кому верить в пикировке экс-врача БАТЭ Одинцова и Дулуба: «Одинцову. Стопроцентная правда»
03.05.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун после домашнего матча борисовчан с
– Кому верить в заочной полемике
– Одинцову, конечно. Стопроцентная правда.
– Есть что-то добавить?
– Нет. Я уже устал от этих пикировок, – сказал Драгун.
Напомним, бывший врач БАТЭ Александр Одинцов в интервью Tribuna.com раскритиковал методы работы Олега Дулуба.
Позже сам тренер решил ответить на критику врача:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Драгун о том, кому верить в пикировке экс-врача БАТЭ Одинцова и Дулуба: «Одинцову. Стопроцентная правда»
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун после домашнего матча борисовчан с «Неманом» (3:1) поддержал экс-врача БАТЭ Александра Одинцова в нашумевшей пикировке с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)