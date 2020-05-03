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Юрий Вернидуб: «Респект моим ребятам, слова благодарности и уважения, они становятся мужиками»

03.05.2020 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Ислочью» (4:0) в матче седьмого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

«После того как за 10 дней играть 3 игры – многовато получается. Плюс играл почти один и тот же состав. Делал это специально, чтобы ребята уже были более сыграны. Понятно было, что «Ислочь» – хорошая команда. Можно сказать только слова похвалы, хоть они  0:4 проиграли. Но я думаю, что команда все равно хорошая. Они посвежее были, мы немного уставшие, но самое главное, что правильно сыграли, разобрали хорошо соперника.

Две атаки, которые проводили через фланги, здорово проходили, плюс забили 4 мяча – респект моим ребятам, слова благодарности и уважения, они становятся мужиками, – сказал Вернидуб.

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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Ислочью» (4:0) в матче седьмого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
 
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