Юрий Вернидуб: «Респект моим ребятам, слова благодарности и уважения, они становятся мужиками»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Ислочью» (4:0) в матче седьмого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

«После того как за 10 дней играть 3 игры – многовато получается. Плюс играл почти один и тот же состав. Делал это специально, чтобы ребята уже были более сыграны. Понятно было, что «Ислочь» – хорошая команда. Можно сказать только слова похвалы, хоть они 0:4 проиграли. Но я думаю, что команда все равно хорошая. Они посвежее были, мы немного уставшие, но самое главное, что правильно сыграли, разобрали хорошо соперника.

Две атаки, которые проводили через фланги, здорово проходили, плюс забили 4 мяча – респект моим ребятам, слова благодарности и уважения, они становятся мужиками, – сказал Вернидуб.

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