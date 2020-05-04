Уроженец Ивья Олег Томашевич установил личный рекорд в толкании ядра

Источник материала: Ивьевский край

Спортивно-массовые мероприятия, кроме футбола, отменены в Беларуси до 1 июня. Но в целях поддержания хорошей физической формы в закрытом режиме с соблюдением мер безопасности и личной гигиены в Витебске и Бресте проходят учебно-тренировочные сборы ведущих легкоатлетов страны.

По инициативе Белорусской федерации легкой атлетики впервые проведен онлайн-турнир метателей в отсутствии зрителей. Спортсмены выполняли попытки на своих базах, а камеры транслировали картинки в Интернет.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики, отметил:

- На тренировках ты можешь показать длинные метры. А если нет конкурентной борьбы, смысл теряется. Можно потерять соревновательный тонус и мотив. Поэтому мы организовали такие соревнования.

На турнире необычного формата порадовал уроженец Ивьевского района Олег Томашевич. Он установил личный рекорд в толкании ядра, отправив снаряд на 20 метров и 10 сантиметров. В свой день рождения перспективный атлет сделал себе необычно подарок.



