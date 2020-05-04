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Дмитрий Селюк: «Пять белорусов должны находиться на поле в матче высшей лиги. Этот подход «паспортистов» убивает ваш футбол»
04.05.2020 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент
– Заговорили о лимите. Чем он вам так не нравится?
– Попробую объяснить свою позицию. Понимаете, Беларусь идет не совсем правильным путем. Нужно перенимать опыт лучших стран Европы. К таковым относится, например, Бельгия. В Бельгии нет никакого лимита на легионеров. У них в сборной пять человек на место, причем все — топ-игроки. А что происходит в Беларуси? Пять белорусов непременно должны находиться на поле в матче высшей лиги. Вот этот подход «паспортистов» убивает ваш футбол.
Во-первых, без этого положения снизились бы бюджетные ведомости клубов. Не думаю, что белорусские клубы очень богатые. Значит, это было бы большим подспорьем для них. Давайте посмотрим на Казахстан. Они в свой чемпионат запустили армян, белорусов и россиян как не иностранцев, и у всех клубов сразу рухнули зарплаты. У некоторых казахов из-за паспорта были зарплаты чуть ли не по 50 тысяч долларов. Сейчас те же футболисты не могут и 15 получить. Сразу все рухнуло! Только конкуренция приведет к этому.
Во-вторых, в Беларуси сами себя загоняют в угол. У вас заведомо антиконкурентная среда. Богатые богатеют, бедные беднеют. В этом нет ничего хорошо. Что я имею ввиду? Ну вот есть хороший белорусский футболист. Что ему сидеть в Беларуси? В Казахстане и России, где он не считается легионером, ему предлагают зарплату в разы больше. Он идет туда.
Другой хороший белорус переходит в более-менее стабильный с финансовой точки зрения местный клуб — брестское
– И что же делать?
– Я бы посоветовал вашей федерации футбола убрать лимит про «пять игроков должны» и сделать как в Казахстане или России. Если раньше казахстанский футбол по уровню был ниже белорусского, то сейчас уже обогнал. Ну так возьмите их модель и пользуйтесь! Если уж вводить лимиты, то по возрастам. К примеру, ограничить количество футболистов, которым больше 30 лет. А то приходят ветераны, большинство из которых пешеходы. Они бежать не могут! У Салу есть скорость, у других игроков
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Дмитрий Селюк: «Пять белорусов должны находиться на поле в матче высшей лиги. Этот подход «паспортистов» убивает ваш футбол»
Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «Прессболу» раскритиковал лимит на легионеров в высшей лиге чемпионата Беларуси.
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