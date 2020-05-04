Дмитрий Селюк: «Пять белорусов должны находиться на поле в матче высшей лиги. Этот подход «паспортистов» убивает ваш футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент в интервью « Прессболу » раскритиковал лимит на легионеров в высшей лиге чемпионата Беларуси.

– Заговорили о лимите. Чем он вам так не нравится?

– Попробую объяснить свою позицию. Понимаете, Беларусь идет не совсем правильным путем. Нужно перенимать опыт лучших стран Европы. К таковым относится, например, Бельгия. В Бельгии нет никакого лимита на легионеров. У них в сборной пять человек на место, причем все — топ-игроки. А что происходит в Беларуси? Пять белорусов непременно должны находиться на поле в матче высшей лиги. Вот этот подход «паспортистов» убивает ваш футбол.

Во-первых, без этого положения снизились бы бюджетные ведомости клубов. Не думаю, что белорусские клубы очень богатые. Значит, это было бы большим подспорьем для них. Давайте посмотрим на Казахстан. Они в свой чемпионат запустили армян, белорусов и россиян как не иностранцев, и у всех клубов сразу рухнули зарплаты. У некоторых казахов из-за паспорта были зарплаты чуть ли не по 50 тысяч долларов. Сейчас те же футболисты не могут и 15 получить. Сразу все рухнуло! Только конкуренция приведет к этому.

Во-вторых, в Беларуси сами себя загоняют в угол. У вас заведомо антиконкурентная среда. Богатые богатеют, бедные беднеют. В этом нет ничего хорошо. Что я имею ввиду? Ну вот есть хороший белорусский футболист. Что ему сидеть в Беларуси? В Казахстане и России, где он не считается легионером, ему предлагают зарплату в разы больше. Он идет туда.

Другой хороший белорус переходит в более-менее стабильный с финансовой точки зрения местный клуб — брестское , или . Ну а что делать другим клубам? Где им взять пять человек, которые должны постоянно играть? Как им комплектоваться? Так дайте возможность бедным клубам зарабатывать! Таким, как «Слуцк». Чтобы они могли за счет своего видения и организации дела найти недорогого футболиста и решать более высокие задачи, чем те, на которые способны в текущих условиях.

– И что же делать?

– Я бы посоветовал вашей федерации футбола убрать лимит про «пять игроков должны» и сделать как в Казахстане или России. Если раньше казахстанский футбол по уровню был ниже белорусского, то сейчас уже обогнал. Ну так возьмите их модель и пользуйтесь! Если уж вводить лимиты, то по возрастам. К примеру, ограничить количество футболистов, которым больше 30 лет. А то приходят ветераны, большинство из которых пешеходы. Они бежать не могут! У Салу есть скорость, у других игроков . А какие против них выходят футболисты – это просто смешно. Скорости в чемпионате Беларуси сильно упали, – сказал Селюк.

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