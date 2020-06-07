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Белорусский воркаутер Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.

07.06.2020 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.

Он выполнил 18 повторений подряд. Для спортсмена это уже третье попадание в книгу рекордов.

Первый рекорд Гиннесса белорус установил по максимальному количеству подтягиваний (и с тех пор рекорд уже успели превзойти), второй — по количеству выходов силой на две руки.

БАТЭ забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах. С «Витебском» на это дают кэф 1.9! ⚽

 
Теги: Витебск
 
 
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Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.
 
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