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Белорусский воркаутер Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.
07.06.2020 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.
Он выполнил 18 повторений подряд. Для спортсмена это уже третье попадание в книгу рекордов.
Первый рекорд Гиннесса белорус установил по максимальному количеству подтягиваний (и с тех пор рекорд уже успели превзойти), второй — по количеству выходов силой на две руки.
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Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.
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