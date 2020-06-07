Виктор Бабарико: «Если клуб государственный, то неправильно государственные деньги вкладывать исключительно в спорт»

Источник материала: Tribuna.com

Виктор Бабарико , который планирует баллотироваться на пост президента Беларуси, поделился мнением о поддержке спорта.

– Если вас изберут президентом, что вы больше будете поддерживать: музыку, культуру или спорт?

– Здесь нелегко отвечать. Потому что 20 лет работы в «Белгазпромбанке» четко показали, на что мы были нацелены. Все непрофессиональные проекты были направлены в равной пропорции на поддержку спорта и культуры. Это раз.

Второе. Что касается, как должно быть. Нужно разделять две вещи. Что такое спорт. В Бресте был задан хороший вопрос. Я считаю, что спорт несет в себе две составляющие. Спорт – это хорошо с точки зрение развития детского спорта, как формирующего здоровую нацию. Это суперклассная история. Это не профессиональный спорт. Надо сделать так, чтобы дети могли развивать не только свои умения когнитивные, но и умения бегать-прыгать-подтягиваться в разумных пределах. Я против ГТО, но не против уроков физкультуры.

Дальше идет история о достижениях. То, что продвигает и прославляет страну. Это спорт высоких достижений. Я считаю, что он тоже должен быть сохранен и каким-то образом поддержан. Потому что, на самом деле, страну в том числе узнают по чемпионам. Всегда это должно быть.

Поэтому спорт для большей части населения детский, именно как укрепляющий. Спорт больших достижений – это история профессионального спорта и клубов. Если клуб принадлежит частной компании, то платите любую зарплату. Если клуб государственный, то неправильно государственные деньги вкладывать исключительно в спорт, – сказал Бабарико .

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