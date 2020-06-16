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Брестское «Динамо» проведет прямую трансляцию тренировки команды

16.06.2020 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» проведет прямую трансляцию тренировки команды на клубной базе в Красном Дворе.

Трансляция будет доступна на Youtube-канале клуба.

Начало занятия в 15.30.

 
 
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Брестское «Динамо» проведет прямую трансляцию тренировки команды на клубной базе в Красном Дворе.
 
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