АБФФ внесла изменения в цифровой календарь чемпионата Беларуси из-за изменения сроков международных матчей

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ внесла изменения в цифровой календарь чемпионата Беларуси в связи с изменениями сроков проведения международных матчей сборных, матчей квалификационного цикла Лиги чемпионов и Лиги Европы.

16 тур чемпионата смещается с 18-19 июля на 3-5 июля;

17 тур смещается с 31 июля-2 августа на 10-12 июля;

18 тур смещается с 7-9 августа на 17-19 июля;

19 тур смещается с 21-23 августа на 24-26-июля.

Утверждение календаря игр и расписание матчей последующих туров будут доведены после получения информации от УЕФА о сроках проведения матчей национальных сборных команд и клубных соревнований УЕФА.