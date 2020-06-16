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АБФФ внесла изменения в цифровой календарь чемпионата Беларуси из-за изменения сроков международных матчей
16.06.2020 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ внесла изменения в цифровой календарь чемпионата Беларуси в связи с изменениями сроков проведения международных матчей сборных, матчей квалификационного цикла Лиги чемпионов и Лиги Европы.
16 тур чемпионата смещается с 18-19 июля на 3-5 июля;
17 тур смещается с 31 июля-2 августа на 10-12 июля;
18 тур смещается с 7-9 августа на 17-19 июля;
19 тур смещается с 21-23 августа на 24-26-июля.
Утверждение календаря игр и расписание матчей последующих туров будут доведены после получения информации от УЕФА о сроках проведения матчей национальных сборных команд и клубных соревнований УЕФА.
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АБФФ внесла изменения в цифровой календарь чемпионата Беларуси из-за изменения сроков международных матчей
АБФФ внесла изменения в цифровой календарь чемпионата Беларуси в связи с изменениями сроков проведения международных матчей сборных, матчей квалификационного...
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