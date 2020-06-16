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Алексей Шевченко: «Мы-то точно знаем, что никакого бюджета нет у минского «Динамо»

16.06.2020 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Алексей Шевченко порассуждал о финансовых делах минского «Динамо».

«Я всегда с нетерпением жду этих новостей из КХЛ и каждый раз не понимаю, для чего же в лиге собирают заявки, какие-то документы, если мы знаем, что у клубов серьезные проблемы.

«Все 23 участника предоставили заявки», – сообщает Алексей Морозов.

Правда, он потом оговаривается и добавляет, что после их изучения совету директоров дадут заключение и уже этот орган может решить, кого пускать, а кого нет. Но мы-то точно знаем, что никакого бюджета нет у минского «Динамо», на нулевой стадии формирование клуба в Риге, а в «Витязе» задержка зарплаты превышает уже три месяца. Но все равно они несут какие-то документы, а их принимают.

Из выступления Алексея Морозова стало понятно, что у «Куньлуня» сейчас большие сложности с домашним стадионом. И они могут не решиться до конца сезона. Даже если границы откроют, не факт, что так будет до следующей весны. Потому что мы совсем недавно слышали о том, что случилось в Пекине, вирус окончательно не побежден и все может серьезно поменяться. Неизвестно, как поступать с клубами из европейского сообщества.

Вроде бы, президент КХЛ уверяет, что все запасные варианты обсуждаются, но хотелось бы о них услышать. Календарь должен быть представлен общественности через месяц, но в лиге надеются, что это произойдет раньше. Но больше всего напрягает, что в России пока не сняты ограничения. А начинать турнир без зрителей, без прессы нет никакого смысла. Так КХЛ окончательно потеряет смысл», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» остается в КХЛ, но если не будет увеличения помощи от «Беларуськалия», то «зубрам» будет сложно дотянуться до пола зарплат (4,25 млн долларов).

Если убрать «Динамо» из КХЛ, сильной экстралиги не будет. Мощный чемпионат стоит слишком дорого

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Теги: Новости
 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко порассуждал о финансовых делах минского «Динамо».
 
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