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Алексей Шевченко: «Мы-то точно знаем, что никакого бюджета нет у минского «Динамо»
16.06.2020 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист
«Я всегда с нетерпением жду этих новостей из КХЛ и каждый раз не понимаю, для чего же в лиге собирают заявки, какие-то документы, если мы знаем, что у клубов серьезные проблемы.
«Все 23 участника предоставили заявки», – сообщает Алексей Морозов.
Правда, он потом оговаривается и добавляет, что после их изучения совету директоров дадут заключение и уже этот орган может решить, кого пускать, а кого нет. Но мы-то точно знаем, что никакого бюджета нет у минского «Динамо», на нулевой стадии формирование клуба в Риге, а в
Из выступления Алексея Морозова стало понятно, что у
Вроде бы, президент КХЛ уверяет, что все запасные варианты обсуждаются, но хотелось бы о них услышать. Календарь должен быть представлен общественности через месяц, но в лиге надеются, что это произойдет раньше. Но больше всего напрягает, что в России пока не сняты ограничения. А начинать турнир без зрителей, без прессы нет никакого смысла. Так КХЛ окончательно потеряет смысл», – сказал Шевченко.
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Российский журналист Алексей Шевченко порассуждал о финансовых делах минского «Динамо».
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