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Поболовец об предлагаемых изменениях в ЧБ: «У нас просто не хотят заниматься молодежью. Многим удобно упасть на зарплату и делать вид, что работаешь»
23.06.2020 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-директор
«В точку! У нас просто не хотят заниматься молодежью. Не хотят их развивать. Многим удобно упасть на зарплату и делать вид, что работаешь. Без выхлопа, без эффективности в работе. С этой точки зрения посыл
Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.
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Поболовец об предлагаемых изменениях в ЧБ: «У нас просто не хотят заниматься молодежью. Многим удобно упасть на зарплату и делать вид, что работаешь»
Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец прокомментировал предлагаемые изменения в регламент высшей лиги.
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