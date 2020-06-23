Поболовец об предлагаемых изменениях в ЧБ: «У нас просто не хотят заниматься молодежью. Многим удобно упасть на зарплату и делать вид, что работаешь»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-директор прокомментировал предлагаемые изменения в регламент высшей лиги.

«В точку! У нас просто не хотят заниматься молодежью. Не хотят их развивать. Многим удобно упасть на зарплату и делать вид, что работаешь. Без выхлопа, без эффективности в работе. С этой точки зрения посыл правильный. Может, жесткие требования к руководству клуба и главным тренерам заставят больше внимания обратить на качество подготовки резерва. Странно, что с этой позицией многие спорят», – заявил Поболовец.

Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

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