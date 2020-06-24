Нобель Арустамян: «Гончаренко вернулся в Москву, но ЦСКА пока не принял решение»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Нобель Арустамян описал ситуацию вокруг возможного ухода тренера Виктора Гончаренко из ЦСКА .

«Главный вопрос для ЦСКА – будущее Виктора Гончаренко .

По моим данным, он и правда вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение как быть дальше.

Так или иначе, решение будет снова за Гинером», – поделился информацией инсайдер.

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