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Нобель Арустамян: «Гончаренко вернулся в Москву, но ЦСКА пока не принял решение»
24.06.2020 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Главный вопрос для ЦСКА – будущее
По моим данным, он и правда вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение как быть дальше.
Так или иначе, решение будет снова за Гинером», – поделился информацией инсайдер.
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Журналист Нобель Арустамян описал ситуацию вокруг возможного ухода тренера Виктора Гончаренко из ЦСКА.
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