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Тихонов о задержании Бабарико: Помните фильм «Берегись автомобиля?» Там были такие слова: «Боюсь, что меня посадят». – «А ты не воруй!»

24.06.2020 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о Викторе Бабарико, который планирует стать кандидатом в президенты Беларуси.

– Вы говорите, что слушали Бабарико, но не услышали от него чего-то внятного. А о других кандидатах что вы думаете, о том же Валерии Цепкало?

– Я свое мнение сказал.

– Как вы относитесь к тому, что Бабарико задержали?

– Помните фильм «Берегись автомобиля?» Там были такие слова: «Боюсь, что меня посадят». – «А ты не воруй!» Банкиры живут на наши с вами вклады. Правильно? Я знаю многих директоров предприятий, со многими знаком. И вижу, что люди трудятся не покладая рук, поэтому предприятия процветают. Я никогда не завидую тем труженикам, которые живут богато, состоятельно, но при этом работают.

– Вы думаете, что обвинения, предъявленные Бабарико, небезосновательны?

– Я не могу судить, так как не являюсь судьей. Следствие разберется. Но почему я должен исключать то, что все это правда? Я не следователь, в его банк не лез, там не состою. Это вопрос будущего, – сказал Тихонов.

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о Викторе Бабарико, который планирует стать кандидатом в президенты Беларуси.
 
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