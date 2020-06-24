Мелитина Станюта: «В 16 лет доктор мне сказал: «Что ты хочешь от спорта? Пока красивая и молодая, выходи замуж! Шпагат делать умеешь, все нормально будет»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка рассказала о травме стопы, которая беспокоила ее на протяжении карьеры.

«Летом 2010-го у меня начала сильно болеть стопа. При этом головой я понимала, что впереди чемпионат мира, я на коне и, хоть по возрасту и малявка, но готова бороться за самые высокие места.

Но как назло стопа не проходила. Я то терпела, то плакала, но не могла не думать о боли, потому что она была жуткой. В итоге мне сделали снимок, который показал, что кость целая и с ногой все в порядке. А я все равно не могла ступить даже шагу. Мне было легче ходить на высоченных каблуках или полупальцах, чем сделать базовое шаговое движение. Что-то со стопой точно было не в порядке.

Через две недели надо выезжать на чемпионат мира, а я бегаю по врачам и ищу каких-то разъяснений. Причем врачи попадались самые разные. Однажды мне, 16-летней, спортивный доктор сказал: «А что ты хочешь от этого спорта? Пока красивая и молодая, выходи замуж! Вон, шпагат делать умеешь, все нормально будет». Меня это очень оскорбило.

Но, к счастью, были и хорошие специалисты. Один врач в Боровлянах нашел зацепку: «Смотри, у тебя одна кость белая, а вторая прозрачная, как будто с дыркой внутри». Из-за больших нагрузок у спортсменов вымывается кальций, и из-за его недостатка кости стираются, а со временем это может привести к усталостному перелому», – сказала Станюта.

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