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Виктория Азаренко в США уступает Дженнифер Брэди, 3:6, 2:6
26.06.2020 12:36 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВиктория Азаренко на выставочном турнире в американском Чарльстоне уступает хозяйке кортов Дженнифер Брэди, 3:6, 2:6. В парном разряде вместе с Мэдисон Киз белоруска тоже проиграла Бетани Маттек-Сандс и Софии Кенин, 2:6, 6:1, 7:10.
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Виктория Азаренко на выставочном турнире в американском Чарльстоне уступает хозяйке кортов Дженнифер Брэди, 3:6, 2:6. В парном разряде вместе с Мэдисон Киз белоруска...
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