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"Арсенал" обыграл "Саутгемптон"

26.06.2020 12:36 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Накануне в Англии прошли еще два матча. "Арсенал", благодаря голам Нкетиа и Уиллока, обыграл "Саутгемптон" - 2:0. Удар Родригеса принес "Бернли" победу над "Уотфордом" - 1:0.
 
 
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Накануне в Англии прошли еще два матча. "Арсенал", благодаря голам Нкетиа и Уиллока, обыграл "Саутгемптон" - 2:0. Удар Родригеса принес "Бернли" победу над "Уотфордом" -...
 
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