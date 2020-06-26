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"Арсенал" обыграл "Саутгемптон"
26.06.2020 12:36 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНакануне в Англии прошли еще два матча. "Арсенал", благодаря голам Нкетиа и Уиллока, обыграл "Саутгемптон" - 2:0. Удар Родригеса принес "Бернли" победу над "Уотфордом" - 1:0.
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Накануне в Англии прошли еще два матча. "Арсенал", благодаря голам Нкетиа и Уиллока, обыграл "Саутгемптон" - 2:0. Удар Родригеса принес "Бернли" победу над "Уотфордом" -...
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