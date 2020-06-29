Максим Недосеков: «У нас в спорте все идеально. Стимул – это повыше зарплата, чтобы красивая жизнь была»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков поделился мнением о развитии спорта в стране.

«У нас в спорте все идеально. У нас созданы все условия для подготовки. Возможно, те люди, которые жалуются, что у нас в спорте что-то не так – я с ними не согласен, особенно в легкой атлетике. Федерация все делает для того, чтобы спортсмены тренировались в наилучших условиях.

Наверное, стимул – это повыше зарплата, чтобы красивая жизнь была. Стараюсь обеспечить себя и заработать себе на жизнь. Ну и, конечно, представлять Беларусь на стартах тоже приятно.

Когда стоишь на пьедестале, звучит гимн, эмоции выплескиваются. Хочется показать всем, что ты белорус, потому что большинство стран не знают даже, где она находится», – сказал Недосеков.

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