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Ходасевич о «Неман» – «Динамо» Брест: «Ключевой момент – улыбающийся Милевский на скамейке. Не понимаю, когда дерби, а вожака сажают на скамейку»
29.06.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
«Почему брестское «Динамо» проиграло
Мне кажется, ключевой момент – улыбающийся
«Неману» за эту победу надо поаплодировать. Он сыграл, как подобает в дерби, победа закономерна. Болельщики уже кричат, что «Неман» чемпион – и этой энергетики клубу не хватает долгие годы. В Гродно всегда такая скудная аудитория на арене, а здесь она как будто ожила, поверила, что «Неман» способен на многое.
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Ходасевич о «Неман» – «Динамо» Брест: «Ключевой момент – улыбающийся Милевский на скамейке. Не понимаю, когда дерби, а вожака сажают на скамейку»
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о матче «Неман» – «Динамо» Брест.
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