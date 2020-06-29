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Ходасевич о «Неман» – «Динамо» Брест: «Ключевой момент – улыбающийся Милевский на скамейке. Не понимаю, когда дерби, а вожака сажают на скамейку»

29.06.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о матче «Неман» – «Динамо» Брест.

«Почему брестское «Динамо» проиграло «Неману»? Сергей Ковальчук после матча сказал, что выбирать приходилось из живых и полуживых. Ну если там все переболели, насколько я понимаю, или недомогали, это, конечно, ослабленный состав, и это чувствовалось по энергетике. Но это не ключевой момент.

Мне кажется, ключевой момент – улыбающийся Артем Милевский на скамейке. Я не понимаю, когда дерби, а вожака сажают на скамейку. Если он не готов, то его не выпускают на 45 минут. Если он готов, он должен выходить с первых минут и давать сразу же посыл команде: «Мы в дерби, мы сражаемся». Если он чувствует себя хорошо, просто так решил тренер, то это странный ход. В этом и вскрывается причина – при той игре «Немана», которая была, при той игре «Динамо», которой не было, при той энергии, которой у брестчан не нашлось. Потому что можно поломать все одним движением – и поломалось.

«Неману» за эту победу надо поаплодировать. Он сыграл, как подобает в дерби, победа закономерна. Болельщики уже кричат, что «Неман» чемпион – и этой энергетики клубу не хватает долгие годы. В Гродно всегда такая скудная аудитория на арене, а здесь она как будто ожила, поверила, что «Неман» способен на многое.

Игроки с Игорем Ковалевичем вместе общаются, ходят на рыбалку – это называется «раздевалка», на ней можно долго-долго ехать. Но это хрупкое явление, она может в один момент подломаться. Это не основа. Есть очень весомый козырь: у команды все футболисты в самом соку, она не молодая и не возрастная. Но я даже после шести побед думаю, что «Неман» до медальной тройки не дотянется. Дальше – «Ислочь», «Витебск», «Шахтер», и мне кажется, что «Неман» все-таки притормозит, хотя будет очень любопытно понаблюдать. «Неман» «в куражах», но любая серия рано или поздно заканчивается», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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