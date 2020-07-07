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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стали известны даты чемпионата Европы по велоспорту Европейский велосипедный союз определился с датами чемпионата Европы по велоспорту на шоссе. Соревнования пройдут во французском Плуэ с 24 по 28 августа. В...

Европейский велосипедный союз определился с датами чемпионата Европы по велоспорту на шоссе. Соревнования пройдут во французском Плуэ с 24 по 28 августа. В чемпионате примут участие как юниоры, так и элитные спортсмены. Включать старт будет традиционно индивидуальные и групповые гонки, а также смешанную эстафету. Месяцем ранее по дорогам Мозыря и Наровли пройдет чемпионат Беларуси.