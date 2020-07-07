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"Вердер" сохранил прописку в Бундеслиге

07.07.2020 12:51 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Вердер" сохранил прописку в Бундеслиге, несмотря на два ничейных поединка с "Хайденхаймом". В ответном матче плей-офф вновь была зафиксирована ничья 2:2, но бременцы остались в Бундеслиге за счет гостевого гола. Тем временем форвард "Вердера" Клаудио Писарро завершил карьеру в 41 год. В обоих матчах перуанец оставался на скамейке запасных. Писарро - шестикратный чемпион Германии в составе "Баварии" и шестикратный обладатель Кубка страны. Он становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и трофея клубного чемпионата мира.

 
 
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"Вердер" сохранил прописку в Бундеслиге, несмотря на два ничейных поединка с "Хайденхаймом". В ответном матче плей-офф вновь была зафиксирована ничья 2:2, но бременцы...
 
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