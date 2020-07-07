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Экс-чемпион мира Ляхович о том, почему в карьере начались неудачи: «Возможно, виной тому стали травмы или образ жизни»

07.07.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский чемпион по версии WBO Сергей Ляхович поделился мнением о том, почему в карьере начались неудачи.

– Валуев – классный боксер?

– Не скажу, что он был классным или плохим. Обыкновенным. Он просто пользовался тем, что у него есть – ростом и массой. Вот и все.

– Почему об этом спрашиваю. Некоторые эксперты сходятся в том, что при отличной форме Ляховича у Валуева не было бы шансов. У вас не возникало угрызений совести от того, что согласились и вышли травмированным?

– После драки кулаками не машут. Но, признаюсь, я пересматривал этот бой, и внутри чувствовал уверенность, что если бы был на сто процентов подготовлен и здоров, то не знаю, что могло бы мне помешать одержать над ним победу.

– Есть ощущение, что именно после этого боя все в карьере пошло совершенно не так, как хотелось?

– Почему все пошло не так, мне даже сейчас трудно сказать. Не знаю. Возможно, виной тому стали травмы или образ жизни. А были моменты, когда вообще хотелось завершить карьеру и сказать: «Все. Я закончил». Впервые такие мысли появились после поражения от Роберта Хелениуса в 2011-м. Подошел к бою в хорошей форме. Не хочу ничего забирать у Хелениуса, но бой был ровным, и он попал мне прямо в нос обыкновенным прямым ударом. Нос сломался. Сначала в одном месте, а потом по ходу боя стало ясно, что и в другом. Он просто болтался, и в какой-то момент я начал пить собственную кровь. После боя появились мысли, а стоит ли вообще все это продолжать. Но прошло время, зажил нос, и я сам себя переубедил. Пошел в зал и согнал дурную спесь, потренировавшись на мешке, – сказал Ляхович.

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Белорусский чемпион по версии WBO Сергей Ляхович поделился мнением о том, почему в карьере начались неудачи.
 
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