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Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

07.07.2020 19:50 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Олимпийским играм быть! По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, эти Олимпийские игры станут светом в конце темного туннеля, который человечество проходит в настоящее время. Генассамблея ООН также утвердила даты олимпийского перемирия, которое будет соблюдаться с 16 июля (семь дней до открытия Олимпийских игр) по 12 сентября (семь дней после закрытия Паралимпийских игр) 2021 года.

 
 
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Олимпийским играм быть! По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, эти Олимпийские игры станут светом в конце темного туннеля,...
 
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