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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года Олимпийским играм быть! По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, эти Олимпийские игры станут светом в конце темного туннеля,...

Олимпийским играм быть! По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, эти Олимпийские игры станут светом в конце темного туннеля, который человечество проходит в настоящее время. Генассамблея ООН также утвердила даты олимпийского перемирия, которое будет соблюдаться с 16 июля (семь дней до открытия Олимпийских игр) по 12 сентября (семь дней после закрытия Паралимпийских игр) 2021 года.