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Басков о сотрудничестве с «А-100»: «Сумма соглашения составляет значительную часть бюджета «Динамо», практически равную той, что выделяет «Беларуськалий»
10.07.2020 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо»
– Рад объявить о сотрудничестве с этой современной и динамично развивающейся компанией. Для нашего клуба данное подписание – значительный шаг вперед.
Пожалуй, впервые
Во многом именно сотрудничество с «А-100» позволило нам с уверенностью шагнуть в следующий сезон Континентальной хоккейной лиги, чтобы продолжить воплощать в жизнь государственную стратегию по развитию и популяризации хоккея в Беларуси, – сказал Басков.
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Басков о сотрудничестве с «А-100»: «Сумма соглашения составляет значительную часть бюджета «Динамо», практически равную той, что выделяет «Беларуськалий»
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением о том, что группа компаний «А-100» стала генеральным партнером клуба.
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