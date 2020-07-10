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Басков о сотрудничестве с «А-100»: «Сумма соглашения составляет значительную часть бюджета «Динамо», практически равную той, что выделяет «Беларуськалий»

10.07.2020 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением о том, что группа компаний «А-100» стала генеральным партнером клуба.

– Рад объявить о сотрудничестве с этой современной и динамично развивающейся компанией. Для нашего клуба данное подписание – значительный шаг вперед.

Пожалуй, впервые «Динамо» заключает с коммерческим партнером настолько масштабное соглашение. Не секрет, что объем государственного финансирования клуба снижается с каждым годом. Мы нацелены на рост коммерческих доходов. Сделка с группой компаний «А-100» – один из шагов в реализации нашей стратегии. Хотелось бы отметить, что сумма соглашения составляет значительную часть бюджета «Динамо», практически равную той, что выделяет нам наш генеральный спонсор ОАО «Беларуськалий».

Во многом именно сотрудничество с «А-100» позволило нам с уверенностью шагнуть в следующий сезон Континентальной хоккейной лиги, чтобы продолжить воплощать в жизнь государственную стратегию по развитию и популяризации хоккея в Беларуси, – сказал Басков.

Еще одна классная евронеделя: дерби в Лондоне и Каталонии, «Милан» против «Юве». Все это можно посмотреть даже без телевизора

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением о том, что группа компаний «А-100» стала генеральным партнером клуба.
 
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Группа компаний «А-100» стала генеральным партнером минского «Динамо»
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